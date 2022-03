Rechtbank spreekt Utrechtse mantelzorgers vrij van verduistering, maar twijfelt aan hun morele kompas

Het trieste verhaal begint in februari 2015 als de man van Truus na een lang ziekbed komt te overlijden. Annie en Kees wonen in de buurt en kwamen regelmatig bij Truus en haar man Siert op de koffie. Op zijn sterfbed zou Siert hebben gevraagd om Truus een beetje in de gaten te houden als hij er niet meer is, want ook Truus heeft ernstige gezondheidsproblemen. Annie vindt het vanzelfsprekend dat zij de zorg voor haar oudere zus op zich neemt. Met andere familieleden was volgens haar geen contact meer.