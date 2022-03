Coronacijfers dalen weer, zowel in de ziekenhuizen als in de teststraten

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 27 gedaald naar 1990. Gisteren was er nog een stijging met 157 naar 2017 patiënten, het hoogste aantal in bijna drie maanden. Ook zijn er weer minder mensen met een positieve testuitslag, in een week tijd daalde dat percentage met bijna 30 procent.