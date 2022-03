Jordy Zuidam over ontslag René Hake: 'De slechte reeks duurde te lang, het besluit was onvermijdelijk'

Vlak na de kerst rommelde het al bij FC Utrecht. Het team was in een dip beland, en van de hosannastemming die er in het begin van het seizoen was, was weinig meer over. Toch mocht Hake toen blijven. "Dat komt door de reeks van wedstrijden die we in 2021 hebben gespeeld", verwijst Zuidam naar de start van dit seizoen, de beste seizoensstart in de clubgeschiedenis. Vanaf november gingen de resultaten tegenvallen. "Maar toen zagen we nog voldoende perspectief", aldus de technisch directeur.