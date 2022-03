Avondvierdaagse in Baarn tóch gered: 'Het idee dat het nooit meer zou zijn, ging er bij mij niet in'

BAARN - De Avondvierdaagse in Baarn is gered. Na 75 jaar dreigde het doek te vallen voor het populaire evenement in het dorp, maar inwoner Viola van der Burgh kon dat niet over haar hart verkrijgen. "Het idee dat er geen avondvierdaagse meer zou zijn vond ik zó raar, dat ging er gewoon niet in. Ik ben hier geboren en getogen, en de vierdaagse was er altijd."