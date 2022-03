Japanse namaak-Dom wordt nog Utrechtser met stuk échte Dom

Of je nou in een bootje over de Japanse grachten vaart of in een fietskarretje wordt rondgereden: vanaf bijna overal is de namaak-toren zichtbaar. In de woorden van Tachibana klinkt gepaste trots. Volgens haar was het een logische keuze om Nederlands hoogste kerktoren na te bouwen. "Sinds het eerste idee van het park wilden we een replica van de Dom als symbool van het park. Zodat het zou opvallen."