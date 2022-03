ChristenUnie dreigt opnieuw buitenspel te worden gezet in Bunschoten

Het besluit is in die zin opmerkelijk omdat de ChristenUnie de afgelopen verkiezingen wederom als grootste partij uit de bus kwam. Ruim 32 procent van de Bunschoters stemde op die partij. Daardoor heeft de partij 6 van de 19 zetels in de gemeenteraad in handen. Dat is er weliswaar één minder dan tijdens de vorige raadsperiode, maar de partij is nog altijd een stuk groter dan de VVD (4), CDA (4), SGP (3) en CAP (2).