Studenten Universiteit Utrecht schreven geen paper, maar maakten een podcast: 'Loop ik nou over dode mensen?'

In elke aflevering wordt een ander grafmonument onder de loep genomen. De eerste aflevering gaat over de graftombe van Anthonis Taets van Amerongen, die in 1555 overleed en sindsdien in de Utrechtse Domkerk ligt. Hij was een zogeheten kanunnik, een titel voor bepaalde geestelijken binnen enkele christelijke kerkgemeenschappen. Ook was hij de zoon van Willem Taets van Amerongen, burgemeester van Utrecht.