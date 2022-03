Margreet: waar is de wolf?

Zo'n zeven jaar geleden zette de eerste wolf weer poot op Nederlandse bodem. Inmiddels kent Nederland in elk geval vijf wolventerritoria en worden wolven regelmatig gezien ten oosten van de lijn Drachten – Apeldoorn – Eindhoven en nu dus ook in Zeeland. Bij óns laat 'ie zich nog niet veel zien. Wel werd in 2018 een schaap door een wolf doodgebeten in Bunschoten en werd in datzelfde jaar een wolf gezien in Veenendaal. Het gaat hier overigens - weten we na onderzoek - om één en dezelfde wolf.