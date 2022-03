Utrecht verbetert verkeersveiligheid Lage Weide na dodelijke ongelukken met fietsers

Ook de aanwezigheid van MBO Utrecht vergroot de behoefte een veilige fietsverbinding, schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de raad. De verwachting is bovendien dat het aantal fietsers toeneemt, want de Niels Bohrweg heeft een verbindende functie tussen de toekomstige doorfietsroutes naar Amsterdam en Houten.