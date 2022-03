Oekraïens gezin vindt onderdak bij Judith en haar familie in Woudenberg: 'Krijgen hier veel liefde'

De meisjes - dat zijn Angelina van 11 en Michelle van 6 jaar oud. Tussendoor komen ze steeds aanwaaien, Michelle vraagt of ze chips mag. Het mag, ze zijn vrolijk, springen buiten rond op de trampoline. Het is heel dubbel, vertelt Natali. "We hopen dat ze zich niet al teveel zorgen maken. We vertellen hen wel een beetje over waarom we hier naar toe zijn gekomen en hoe het nu thuis is. Zodat ze wel snappen dat we hier niet op vakantie zijn. Maar het is ook fijn als ze zich hier lekker voelen, als ze kunnen spelen. En ze slapen hier ook heel goed."