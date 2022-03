Klachten over geluidsoverlast blijven toenemen: 'Ga niet schreeuwen over de schutting of op de verwarmingsbuizen slaan'

De hulp is gratis en vrijwillig en zonder dwang of drang, benadrukt Berk. "Soms worden we via de politie ingeschakeld, maar mensen kunnen ons ook zeker zelf benaderen. Het lukt ons regelmatig om tot een oplossing te komen. We brengen mensen met elkaar gesprek, maar wel met het doel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten en de afspraken. Buurtbemiddeling begeleidt alleen het gesprek. Ook kunnen we in bepaalde kwesties een advies uitbrengen. Als we het woonplezier kunnen verhogen, zijn wij blij. "