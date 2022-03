Van winter- naar zomertijd: torenbeheerder Jaap verzet de klok van vijf Utrechtse kerken

Tot voor kort moest Van Engelenburg via de trappen veertig meter omhoog om de Domklok te verzetten. "Dat gebeurt met het uurwerk dat de vier wijzerplaten aandrijft. Als je het uurwerk aanpast, neemt hij ook meteen de wijzerplaten mee. Dus in feite draai ik met twee vingers aan vier heel grote wijzerplaten." Vooral in het laatste weekend van oktober - dus als de klok weer een uur terug wordt gezet - levert dat een gek beeld op. "Omdat het uurwerk alleen vooruit gedraaid kan worden, draaien de wijzers dan even heel hard rond, want die klok moet dan elf uur inhalen om weer op de juiste tijd te komen."