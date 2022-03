Voel jij de oorlog in Oekraïne in je portemonnee? Vul onze enquête in

PROVINCIE UTRECHT - Het is onrustig in de wereld: na de dreun van de coronapandemie, is de oorlog in Oekraïne een nieuwe klap voor de Nederlandse economie. Brood dat steeds duurder wordt, benzineprijzen naar een nieuw record en een tekort aan zonnebloemolie; steeds meer mensen beginnen de oplopende inflatie te merken in hun portemonnee.