Bij Ton (71) werd de angst werkelijkheid toen hij slachtoffer werd van cybercriminelen: 'Vertrouwen geschaad'

Het was in de zomer van 2020. De dader appte met een nieuw nummer naar Ton, deed zich voor als zijn zoon en vroeg hem twee rekeningen te betalen. Zo'n appje had Ton's zoon best kunnen sturen en dus twijfelde Ton niet en maakte het geld over. Toen Ton's zoon 's avonds bij zijn ouders in Houten kwam, bleek dat de appjes nooit van hem waren gekomen. En toen viel het kwartje. Alles probeerde het gezin om het geld terug te krijgen, maar het was te laat. 800 euro, verdwenen als sneeuw voor de zon.