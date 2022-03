Amersfoortse raad wil politiek dichterbij de inwoners brengen

Initiatiefnemer van de avond was D66 die de grootste partij werd in de Keistad, ook met zes zetels. Lijsttrekker Tyas Bijlholt kijkt tevreden terug op de avond, ook al werden er geen duidelijke koerswensen uitgesproken en werden netelige onderwerpen uit de weg gegaan. "Vorige keer gingen we gelijk in de achterkamertjes en daarom is het goed dat we nu transparant het proces in gaan."