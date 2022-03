Flitsbezorger Flink vangt bot bij rechter, Utrechtse vestiging vanaf deze week dicht

De gemeente besloot tot de sluiting via een last onder dwangsom omdat Flink zou handelen in strijd met het bestemmingsplan. Volgens Utrecht is Flink geen detailhandel en mag het daarom niet in het pand aan de Amsterdamsestraatweg zitten. De discussie daarover verzandde vanmiddag in de rechtszaal tot een spel van komma’s. Door een onhandigheid in het Utrechtse bestemmingsplan is het discutabel of een detailhandel aan één of aan alle voorwaarden in het plan moet voldoen.