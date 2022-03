Hoeveel weet jij over Utrecht? Kandidaten gezocht voor de Groate Utreg Kwis

UTRECHT - Weet je alles over de Dom, de fusie tussen Elinkwijk, DOS en Velox en kunt je daarnaast ook alle cafés opnoemen in de Nobelstraat in Utrecht, dan word je gezocht. Om 900 jaar Utrecht te vieren is in september, oktober en november de Groate Utreg Kwis. In vier quizrondes kunnen 900 kandidaten hun kennis over de stad laten zien.