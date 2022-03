Handtekeningenactie voor pontje bij Nieuwer ter Aa

Ook de politiek heeft zich op alle niveaus in de discussie gemengd. De PvdA in Stichtse Vecht vroeg direct een spoeddebat aan. In de Tweede Kamer heeft het CDA vragen gesteld aan de minister, die vooralsnog het risico van aanvaringen zwaarder lijkt te laten wegen. Een gezamenlijke motie van ChristenUnie en SGP in de Provinciale Staten werd door alle partijen gesteund. De politici zijn het er daarin over eens dat er eerst een beter alternatief voor de pontpassagiers moet komen, en dat ze twijfelen aan het argument van Rijkswaterstaat dat oversteken niet meer veilig is.