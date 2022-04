Willie en de Billies voor de 20ste keer op Amersfoorts Smartlappenfestival .

De band bestaat uit Maarten, Dave, Joost, Job en Piet. Vanwaar dan de naam 'Willie en de Billies'? Dave: "Ik was twintig jaar geleden leraar van de Willibrordschool in Vleuten. Op Koninginnedag traden wij op het schoolplein op en we zochten een naam voor de band. Maarten kwam bij ons spelen en bedacht Willie van de Willibrordschool. Zo is de naam ontstaan."