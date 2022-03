Veteraneninstituut Doorn: 'Ga niet vechten in Oekraïne'

Directeur-bestuurder Paul Hoefsloot zegt dat afreizen een avontuur is dat niet te overzien valt en waarmee mensen zichzelf behoorlijk in de problemen kunnen brengen. "Ben je in staat om een Oekraïner en een Rus van elkaar te onderscheiden? Hoe wil je communiceren met Oekraïense soldaten als je de taal niet machtig bent?" Bovendien is er geen hulp of verzekering voor Nederlanders die gewond raken. "Je staat er dan alleen voor."