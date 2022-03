Veteraneninstituut Doorn: 'Meevechten in Oekraïne? Doe het niet'

Of de oproep van het Veteraneninstituut veel effect sorteert bij oud-militairen die vast van plan zijn zich als vrijwillige strijder aan te melden. "Het is niet meer dan een waarschuwing, mensen doen waar ze zelf zin in hebben en waarschijnlijk met de beste bedoelingen. Toch vonden we dat we het signaal moesten afgeven dat het niet verstandig is", zegt Hoefsloot. "Je kunt ook op een andere manier helpen."