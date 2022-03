In het kader van die verkenning plannen sommige gemeentes een duidingsdebat in. In Utrecht sprak GroenLinks als grootste partij de voorkeur voor een linkse coalitie uit, maar van een debat was weinig sprake. In Amersfoort hielden de politieke partijen de kaarten tegen de borst, en stond het eerste debat (dat meer weghad van een talkshow) vooral in het teken van de lage opkomst tijdens de verkiezingen.