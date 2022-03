Utrecht ook in actie tegen flitsbezorger op Nobelstraat: 'Handhavingstraject wordt voorbereid'

De flitsbezorger diende bezwaar in bij de gemeente en vroeg aan de rechter om de sluiting op te schorten tot dat bezwaar is behandeld. De Utrechtse voorzieningenrechter oordeelde dat Flink wél een detailhandel is, maar zich niet aan de aanvullende voorwaarden voor een webwinkel houdt. Zo moet een webwinkel een ophaallocatie zijn of een showroom hebben. Het bezwaar maakt daarom weinig kans volgens de rechtbank en daarom moet de 'darkstore' aan de Amsterdamsestraatweg deze week dicht.