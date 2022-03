Het was even onzeker, maar het Nederlands Dovenelftal gaat toch naar Brazilië

Het is stil bij de training van het Nederlands Dovenelftal en dat terwijl er bijna twintig man over het veld rennen. Het enige geluid dat te horen is, is de stem van assistent-coach Martino Retel Helmrich, die vroeger in het hoogste jeugd-elftal van Feyenoord speelde. Hij is de broer van de bondscoach en neemt voor deze keer de training op zich. Zelf is hij slechthorend en communiceert hij verbaal. Naast hem staat de hele training een doventolk die de uitleg van Retel Helmrich vertaalt voor de dove en slechthorende spelers.