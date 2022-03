Provincie steekt drie ton in mediafonds voor lokale journalisten

Om het stichtingsbestuur dat het mediafonds gaat beheren onafhankelijk te houden mogen de bestuursleden geen uitgesproken politiek profiel hebben. Op die manier vermijden ze elke schijn van belangenverstrengeling, schrijft JA21 in een ammendement dat door Provinciale Staten is overgenomen. Provinciebestuurders, burgemeesters, wethouders en volksvertegenwoordigers in de provincie en de gemeenteraad komen in elk geval niet in aanmerking.