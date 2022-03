Arrestaties en illegale goederen ingenomen tijdens controle in Utrechts havengebied

In het Utrechtse havengebied passeren volgens de gemeente jaarlijks zo'n 125.000 boten. Daarnaast worden ook 30.000 tot 50.000 containers verplaatst. "Dat is positief voor onze economie en werkgelegenheid, maar de binnenvaart is ook kwetsbaar voor drugscriminaliteit", meldt burgemeester Sharon Dijksma in een bericht van de gemeente. "Smokkelaars kunnen de containers op schepen bijvoorbeeld gebruiken om drugs het land in te smokkelen."