De Universiteit Utrecht is 386 jaar oud, kijk hier naar de viering

"We mogen weer en de zon schijnt, dus het is fantastisch om dit weer te kunnen vieren", zegt rector Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht. "We gaan eredoctoraten en docentenprijzen uitreiken en we gaan luisteren naar een prachtige Dies-rede van Jim van Os die heel belangrijke dingen te vertellen heeft over zaken die misgaan in de psychiatrie en hoe we mensen beter kunnen helpen en hoe we meer mensen kunnen helpen om beter te worden."