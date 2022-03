Nieuwbouw Tabaksteeg Leusden stap dichterbij

In de papieren staat dat de gemeente en de stichting een stuk grond zullen ruilen. De gemeente krijgt het stuk grond bij Tabaksteeg in ruil voor een stuk grond in het Langesteeggebied. Daar gaat De Boom aan 'versterkte' natuur werken. Helemaal rond is de deal nog niet, de plannen moeten nog door de gemeenteraad.