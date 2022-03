Tilburgse agenten richten dienstwapen op vier tieners uit Houten

Agenten met kogelwerende vesten rukten gistermiddag na de melding van de ziekenhuisbeveiliging met meerdere wagens uit. De jongens werden omsingeld en in de boeien geslagen. In een koffertje dat ze bij zich hadden bleek een balletjespistool te zitten. "Dat is geen 'echt' vuurwapen, maar een wapen dat je op de kermis wint of in een zwaardere versie gebruikt in de schietsport", aldus de politie.