Korter slapen, want de zomertijd gaat in: 'Dit moet de laatste keer zijn'

De overgang van winter- naar zomertijd of andersom is al jaren een discussiepunt vanwege de verstoring van de biologische klok en daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen. De Hersenstichting is een van de tegenstanders en bepleit een permanente wintertijd. "Dat past het best bij ons dag-nachtritme en zorgt voor de minste verstoring in de slaap. In de winter krijgen mensen meer ochtendlicht en in de zomer minder avondlicht. Voor onze biologische klok hebben we juist dat ochtendlicht hard nodig."