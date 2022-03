Utrechtse starterswoningen van 1.000 euro 'in lijn met plan', strakkere afspraken over servicekosten

UTRECHT - De totale vaste lasten voor starterswoningen van Change= in Leidsche Rijn voldoen aan de gemaakte afspraken, blijkt uit antwoorden van wethouder Klaas Verschuure op raadsvragen over het project aan het Berlijnplein. Wel is het Utrechtse stadsbestuur bereid om in de toekomst strakkere afspraken te maken over de servicekosten. Ook moet van tevoren duidelijker zijn of er wel of geen sprake is van gemeubileerde en gestoffeerde eenheden. "We doen dit met voorrang voor studentenwoningen."