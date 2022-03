Vrouwen in de meerderheid in 3 Utrechtse gemeenteraden: hoe zit het in jouw woonplaats?

Voor de verkiezingen waren in zeven gemeenten vrouwen in de meerderheid. Nu zijn dat er 24, waaronder - naast Utrecht - Wageningen, Delft, Zwolle, Leeuwarden en Nijmegen. In geen enkele gemeente zitten géén vrouwen in de raad. Voor de verkiezingen was dit in één gemeente het geval. In de raden van Terschelling, Steenbergen en de Gelderse gemeenten Druten en West Maas en Waal is het aandeel vrouwen nu het laagst.