Utrechtse studenten geschrokken van mogelijke drogering op wintersport: 'Weet niets meer van die avond'

In de nacht van dinsdag op woensdag ontving de verenigingen het bericht dat vijf leden in Risoul onwel waren geworden. Onder de studenten ontstond het vermoeden dat de drug ghb in drankjes was gedaan, wat zorgde voor paniek en boosheid. De schrik zat erin en de vrolijke wintersportsfeer was ver te zoeken. "We wisten niet waar het vandaan kwam, er gingen geruchten rond en het vertrouwen in de mensen in Risoul was er niet meer. De sfeer in winkels en bars was weg en de bewakers bij de bar waren nogal opgefokt, in ieder geval niet gericht op het zo veilig mogelijk maken."