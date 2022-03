Het grasveld van de toekomst is geen biljartlaken

Graslandschap wordt in Nederland voor een groot deel gebruikt door de melkveesector. "Op dit moment is het gangbaar om grasland met een of twee soorten te hebben", zegt Soons. Volgens haar is het voor de stabiliteit van de veevoerproductie veel beter om dat landschap diverser te maken. "Ik denk dat slimme boeren dat al lang weten en daar ook mee bezig zijn."