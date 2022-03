Otter gefilmd in Amersfoort: 'Dit gebied nu met rust laten'

Door de jacht en toenemend autoverkeer kreeg de otter het erg moeilijk in Nederland in de jaren '80. In 1989 werd de laatste doodgereden in Friesland. In 2002 zijn in Overijssel otters uitgezet om de soort opnieuw in het gebied te introduceren. Sindsdien maakt het dier een gestage opmars in het land, ook in onze regio.