Politie en FIOD vallen pand in Houten binnen bij groot onderzoek naar fraudenetwerk

HOUTEN - De politie en Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) hebben een inval gedaan in Houten. Aanleiding is een onderzoek naar een grootschalig fraudenetwerk. In totaal vielen de politie en FIOD vandaag 22 panden binnen, op allerlei plekken in het land. Vijf mensen zijn aangehouden.