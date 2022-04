Verlamd geraakte militair rolt 555 kilometer om oefening alsnog te volbrengen: ‘Ongeluk omdraaien naar iets positiefs’

Zijn familie en vrienden zijn heel trots dat hij dit gaat doen. Zijn vriendin Joyce vindt het wel een beetje spannend. “Het is ontzettend stoer dat hij dit wil doen, maar het is niet niks. Op het moment dat je zoiets is overkomen heb je de keuze om twee dingen te doen, in een hoekje zitten en jezelf zielig vinden of je haalt alles eruit wat erin zit. Dat is wat hij heeft gedaan. Hij is niet beperkt als je hem ziet.” Maar of het hem gaat lukken is voor haar geen vraag. “Hij gaat het redden dat weet ik 100 procent zeker. Al is dat maar door eigenwijsheid of koppigheid. Hij gaat er alles aan doen.”