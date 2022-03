Berichten Ridouan T. directe aanleiding stilleggen berichtenservice

De dienst is beschikbaar in alle gevangenissen en huizen van bewaring. Volgens eMates worden jaarlijks 200.000 berichten verstuurd. Familieleden en vrienden kunnen een account bij eMates aanmaken en vervolgens een e-mail (à 45 cent) naar een gedetineerde sturen. Het is ook mogelijk een foto toe te voegen. De berichten worden in de gevangenis geprint door gevangenispersoneel.