Van Rossem vertelt over het artsenverzet in Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort was berucht. Er heerste een gewelddadig regime met honger en terreur. 650 mensen kwamen om. Zij werden gefusilleerd of kwamen door mishandelingen of ontberingen om het leven. Van het orginele kamp is - op de kenmerkende wachttoren na - bijna niets meer over. De laatste barak verdween vijftig jaar geleden. Inmiddels is op de plek van Kamp Amersfoort een herinneringscentrum en een museum gevestigd.