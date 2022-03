Tijdelijke woonplekken Oekraïners straks ook kans voor studenten

Zowel Kences als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) weet niet of studenten die bijvoorbeeld anti-kraak wonen uit hun huizen worden gezet vanwege de komst van de Oekraïense vluchtelingen. "Ik heb nog geen verhalen gehoord", aldus LSVb-voorzitter Ama Boahene. Ook zij is positief over de woonruimte die erbij komt door het ombouwen van panden voor vluchtelingen. "Dat er nu soepeler met de regelgeving wordt omgegaan, juichen we toe."