OM eist half jaar cel tegen tante van neergeschoten tiener uit Amersfoort

De moeder zegt wel iets gehoord te hebben, maar niet dat er een schot was gevallen. Haar neefje klaagde over pijn in de buik, waarop ze 112 belde. Dat er een schot was gelost, wisten de hulpdiensten niet. Die dachten dat de jongen mogelijk hartproblemen had en dienden hem bloedverdunners toe. Dat hadden ze nooit gedaan als ze geweten hadden dat de jongen een kogel in zijn lijf had. In het ziekenhuis overleed de jongen.