Aantal coronagevallen daalt hard in regio Utrecht, 127 patiënten met covid in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen in de provincie Utrecht liggen in totaal 127 patiënten met een coronabesmetting. Bij de cijfers wordt wel aangetekend dat er 39 patiënten in de eerste plaats zijn opgenomen met een andere aandoening. Na het doen van een coronatest bleken ze positief te zijn. Het totaal van 127 is een toename ten opzichte van vorige week toen 105 mensen met covid in het UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Sint Antonius Ziekenhuis en Meander Medisch Centrum lagen.