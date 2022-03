Utrecht wacht niet op kabinet en geeft leefgeld aan Oekraïners: 'Ze hebben het nú nodig'

"We zien dat vluchtelingen uit Oekraïne in onze stad nu al leefgeld nodig hebben", schrijft wethouder Linda Voortman aan de gemeenteraad. "Velen zijn daardoor afhankelijk van giften van inwoners en instanties. We vinden het belangrijk om deze mensen in staat te stellen om zelfstandig basale persoonlijke uitgaven te doen. Daarom lopen we alvast vooruit op de ministeriële regeling en zijn we sinds gisteren begonnen met het verstrekken van leefgeld." Dit gaat via prepaid-pinpassen van BNG.