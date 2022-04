Margreet: De zorgen van schapenhouders over de komst van de wolf

De meningen onder de schaapsherders lopen uiteen. Waar de één vindt dat er eigenlijk geen plaats is voor deze grote carnivoor, zegt de ander dat het nu eenmaal een gegeven is en we er dus maar mee moeten leren leven. Marjel Neefjes valt in de laatste categorie. Marjel en haar man hebben 500 schapen. Marjel: "Die houden we voornamelijk voor de begrazing. Natuurlijk verkopen we ook wel wol en vlees, maar onze hoofdtaak is het begrazen van vooral de Utrechtse Heuvelrug. Je ziet ons tussen Leersum en Den Dolder."