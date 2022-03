Oorlog gaat spoorprojecten stevig raken: 'Treinladingen komen niet aan'

Ook in de provincie Utrecht lopen spoorprojecten of zijn grote plannen in de maak. Of die geraakt worden door de effecten van de oorlog kan ProRail nog niet zeggen. "We zijn nu heel druk met inventariseren en prioriteren met het ministerie, de opdrachtgevers, aannemers en leveranciers. Komende weken denken we een beter beeld te hebben. We proberen in ieder geval in oplossingen te denken en zoveel mogelijk projecten in stand te houden."