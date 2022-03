Familie lijnrecht tegenover elkaar na dodelijk schietincident Amersfoort: 'Ik wil ze nooit meer zien'

K. is overstuur en wordt in dat uur door een hulpverlener tot kalmte gemaand. Die vraagt haar of ze meer weet over wat er gebeurd is, maar K. zwijgt over de mogelijkheid tot een schietincident. Het zorgt ervoor dat het ambulancepersoneel onder meer hartproblemen en een longembolie vermoeden, waardoor ze bloedverdunners toedienen. A. wordt overgebracht naar het UMC Utrecht, waar hij rond 20 uur ’s avonds overlijdt.