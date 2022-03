Utrechtse stadscamping De Berekuil na vele jaren verbouwen nog steeds niet af

Oostveen belooft al jaren dat de chalets binnenkort klaar zijn, dat er een restaurant komt en dat de camping wordt opgeknapt. Maar zijn beloftes sterven in schoonheid, het is nog altijd een troep op de camping. Het restaurant is half afgebouwd en is nu al in verval. Tientallen chalets zijn in aanbouw, maar de meesten zijn niet veel meer dan vier wanden. En de standplaatsen voor de kampeerders nodigen niet uit voor een lang verblijf.