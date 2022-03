Oorlog, overstromingen en pandemie: nog nooit was het zo druk bij Prepshop in De Meern

Het loopt - een dag later - nog niet echt storm. De winkel ligt dan ook niet in een drukke Utrechtse winkelstraat, maar op een afgelegen bedrijventerrein in De Meern, tussen een groot fruitbedrijf - waar de vrachtwagens af en aan rijden - en een tankstation in. Spontaan winkelpubliek komt hier niet, bezoekers van de Prepshop bereiden zich heel bewust voor op een klimtocht in de bergen, een survivalvakantie of toch een ramp, zoals een overstroming of een oorlog. "Mensen hebben even tijd nodig om te beseffen dat we weer open zijn. De eerste telefoontjes van klanten die deze week weer langs willen komen zijn alweer geweest. Ik verwacht dat het volgende week weer net zo druk is als voor de sluiting", zegt Klaassen.