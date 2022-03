Squatten maar: ouderen in Vijfheerenlanden worden getraind fit de fiets op te gaan

'Doortrappen' is onderdeel van een landelijke campagne, maar Jannie vindt dat Vijfheerenlanden daar wel voor model had mogen staan. "Ja, weet je hoe ontzettend veel polderwegen we hier hebben? Superveel verkeer, ook steeds zwaardere voertuigen. En hier is ook niet zoveel OV, dus we zijn al gauw geneigd de fiets te pakken. Dan moet je je dus als oudere - want laten we wel wezen, dat zijn we - wel veilig voelen tussen al dat verkeer."