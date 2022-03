Utrechtse minima ontvangen deze week al 800 euro compensatie omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen

Gemeenten mogen het geld dat het Rijk beschikbaar stelt, verstrekken in lijn met het eigen armoedebeleid. In Utrecht is de inkomensgrens 125 procent van het sociaal minimum om van te leven. Dit afhankelijk van leeftijd en leefsituatie. De gemeente hoeft niet per huishouden te controleren of de energiekosten zijn gestegen. "Het is waarschijnlijk dat dit voor de overgrote meerderheid van de huishoudens geldt. Ook vindt geen vermogenstoets plaats om de administratieve lasten voor inwoners te beperken", aldus de wethouder.